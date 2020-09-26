راموس يقود الريال لتحقيق الفوز الأول على حساب بيتيس بالليجا

تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز الأول له بالليجا على حساب فريق نادي ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.





سجل أهداف المرينجي فيردريكو فالفيردي في الدقيقة الرابعة عشر وإيمرسون لاعب بيتيس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة والأربعين وسيرجيو راموس في الدقيقة الثانية والثمانين من ركلة جزاء.





في المقابل تمكن فريق ريال بيتيس من تسجيل هدفيهى عن طريق عيسى ماندي في الدقيقة الخامسة والثلاثين وكارفاليو في الدقيقة السابعة والثلاثين.





وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في المركز السادس فيما توقف رصيد نادي ريال بيتيس عند النقطة السادسة في المركز الثاني.



