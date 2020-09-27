تعليق صارم من محمد رمضان على بوستر "نمبر 2" للفيشاوي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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رد الفنان محمد رمضان، على بوستر أغنية أحمد الفيشاوي  "نمبر 2"، لكن بطريقة غير مباشرة.

وشارك محمد رمضان مقطع من أغنيته "السلطان" عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، وهي "نمبر وان هيفضل دايما اسمي في البطاقة، نصيحة مني ليك ابعد يا ابني عن سكتي، انك مشغول باسمى ده دليل نجاح خطتي، نصيحة مني ليك سكت كتير عليك، نصيحة مني ليك ملمحش وشك في حتتي، طاير لفوق سكتي سالكة، ماشوفتش حد فيكم ماركة، انا صحيح والباقي فكة، يا مرحب بيكم في المنافسة".

وأصدرت الشركة المنتجة لأغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي البوستر الدعائي الأول للعمل والذي سخر فيه أحمد الفيشاوي من محمد رمضان.

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