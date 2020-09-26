نجم إيفرتون يحقق رقم مميز في البريميرليج

تمكن دومينيك كالفيرت ليوين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي من تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك نادي كريستال بالاس وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.





وواصل اللاعب الحاصل مع منتخب إنجلترا تحت 20 عاماً على لقب كأس العالم للناشئين 2017 تألقه خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بعد أن رفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى الرقم 5.





وقالت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في تغريدة أن ليوين بات اللاعب الأول الذي يهز الشباك في المباريات الثلاثة الأولى للتوفيز في البريميرليج منذ 2015.





حيث كان اللاعب الأخير الذي نجح في تحقيق هذا الرقم هو الأسكتلندي ستيفن نايسميث في موسم 2014-2015.





ويحتل إيفرتون صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسعة نقاط جمعهم أبناء الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الفوز في المباريات الثلاثة الأولى.



