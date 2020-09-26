الليرة التركية تتصدر قائمة العملات الأسوأ أداء أمام الدولار في 2020

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:01 م
الليرة التركية
الليرة التركية
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كشفت تقارير من المواقع الالكترونية التى ترصد الأسعار الغير رسمية لصرف العملات مقابل الدولار، أن الليرة التركية كانت من ضمن قائمة أسوأ العملات أداء أمام الدولار في الشرق الأوسط خلال عام 2020.

 

وشملت قائمة عملات الشرق الأوسط الأسوأ أداء أمام الدولار خلال عام 2020 مع الليرة التركية كلا من الريال الايراني والليرة السورية بالليرة اللبنانية.

 

وأوضحت التقارير أن جاء في صدارة قائمة العملات الأسوأ أدائه أمام الدولار الليرة اللبنانية بنسبة هبوط 277% في قيمتهار، تلاها الليرة السورية بنسبة تراجع 171% أمام الدولار، بعدها الريال الايراني الذي خسر 117% من قيمته أمام الدولار، خلفها مباشرة الليرة التركية بنسبة هبوط في قيمتها حتى الآن 29% مقابل الدولار.

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