تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب









قدم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.



وولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن اسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار اسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر اعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.













تحدث الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن سبب تأجيل مراسم دفن الفنان الراحل المنتصر بالله.وقال أشرف زكي من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "90 دقيقة"، أن السبب في تأجيل مراسم الدفن إلى اليوم تأخر الإجراءات وتواجد أسرة الفنان الراحل بمحافظة الإسكندرية.وأضاف قائلًا إن العزاء تقرر أن يقام يوم الاثنين والثلاثاء في كنيسة المرعشلي في الزمالك.