الإنتر يعبر فيورنتينا في مباراة دراماتيكية بالكالتشيو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تمكن فريق نادي إنتر ميلان من قلب الطاولة على ضيفه فريق نادي فيورينتينا من تأخر بثلاثة أهداف مقابل هدفين لفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب إستاد جيوزيبي مياتزا لحساب مباريات الجولة الثانية من الكالتشيو.

تمكن لاوتارو مارتينيز من تسجيل هدف الإنتر الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وتشيكيريني بالخطا في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية والخمسين وضاعف البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة للإنتر في الدقيقة السابعة والثمانين.

وإختتم رباعية البيانكونيري دانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة التاسعة والثمانين فيما سجل ثلاثية فيورينتينا كريستيان كوامي وكاستروفيلي وكييزا في الدقائق الثالثة والسابعة والخمسين والثالثة والستين.

بهذا الفوز تمكن الإنتر من تحقيق أول ثلاثة نقاط له في الموسم فيما تجمد رصيد الفيولا عند النقطة الثالثة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيورنتينا النيل الدوري الإيطالي إنتر ميلان

أخبار تهمك

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد عرض بيراميدز.. أزارو يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الشناوي يدخل التاريخ ويسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا منذ انطلاق الدوري

منذ ساعة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ أقل من ساعتين

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ أقل من ساعة

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على طنطا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الإنتر يعبر سامبدوريا في غياب إيكاردي

أهداف مباراة - إنتر ميلان 2 × 1 سامبدوريا

الإنتر يحسم ديربي الغضب بثلاثية في شباك ميلان بالدوري الايطالي

يوفنتوس يتعثر أمام ليتشي.. والإنتر يفرط في الصدارة ضد بارما في أبرز نتائج الكالتشيو

ملخص وأهداف مباراة دورتموند ضد الإنتر 3 - 2 في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أهداف مباراة - سلافيا براج 1 × 3 إنتر ميلان | دوري أبطال أوربا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:42 م

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

10:01 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

04:31 م

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

09:33 م

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»