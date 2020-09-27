والد الطفلة روميساء: لم استجابة السيسي لعلاج ابنتي (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:28 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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وجه أشرف عبد السلام، والد الطفلة روميساء، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استجابته لمناشدته بعلاج ابنته التي تعاني من شلل نصفي للعلاج على نفقة الدولة.

وقال "أشرف" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت: "ناشدت السيسي بصفته كرئيس دولة وكأب ولم أكن أتخيل أن الرئيس هيستجيب لعلاج ابنتي".

وأضاف "روميساء اتولدت مع كيس دهني في ظهرها، وعملنا لها عملية بعد 3 شهور من ولادتها في مستشفى ابو الريش، وبعدها لم استطيع استكمال علاج ابنتي".

وتابع: "بمجرد نزول مناشدتي في الأهرام، تواصلت وزارة الصحة معي وبعتلنا سيارة إسعاف، وإحنا موجودين حاليًا في مستشفى زايد التخصصي، والأطباء يتابعون الحالة ساعة بساعة".

وكانت أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة "روميساء" من مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلاجها على نفقة التأمين الصحي، وذلك بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالرئيس "السيسي" لإجراء عملية "تسليك نخاع" لها.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وتعاني من شلل نصفي، وتحتاج إلى إجراء عملية تسليك بالنخاع الشوكي وفقًا للتقارير الطبية الخاصة بها.

وأضاف أنه تم التواصل مع ذوي الطفلة، وتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، لنقل الحالة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسرعة إجراء الجراحة اللازمة لها، لافتًا إلى أنه فور وصولها المستشفي كان في استقبال الطفلة فريق طبي متكامل يضم استشاريين مخ وأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب، واستشاري علاج طبيعي، لبدء تلقي الرعاية الطبية اللازمة للطفلة على نفقة التأمين الصحي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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