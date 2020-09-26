ماتوا أثناء محاولة الإطفاء.. تفاصيل حريق شقة "خالد بن الوليد" بالإسكندرية

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تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بشارع خالد بن الوليد بمنطقة سيدي بشر، وقد تسبب الحريق في مصرع شخصين بداخل الشقة.

وكان قد تلقى قسم شرطة أول المنتزة بلاغا يفيد بوجود حريق داخل شقة سكنية ومصرع شخصين أثناء محاولتهم إطفاء الحريق.



انتقلت سيارات الحماية المدنية ودفعت بثلاث سيارات تابعه لها لإطفاء الحريق، وتبين أن الشقة السكنية هو دبلكس شقتين واندلعت فيها النيران فور انصراف أصحابها، وأثناء شعور أحد الجيران بالنيران صعد شخصين لمحاولة اطفاءها ولقوا مصرعهما فى الحال وتم نقلهم بواسطة سيارة إسعاف، وتحرير محضر بالواقعة ومتابعة النيابة لتولى التحقيقات.

