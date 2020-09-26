رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث رضا عبد العال المدير الفني لطنطا عقب خسارة فريقه اليوم الأهلي، بهدف دون رد في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد العال :"أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة الذين كانوا ندًا لفريق الأهلي، وخبرات لاعبي الفريق الأحمر حسمت المباراة لصالحهم".

وأضاف :"راض على أداء الفريق، ومن الطبيعي الخسارة في ظل الظروف التي نمر بها مثل كثرة الإصابات في صفوف الفريق بفيروس كورونا وغياب الإعداد".

وزاد :"طنطا لم يكن ضمن الفرق التي استفادت من توقف كورونا، ولكن الحمد لله كنا جيدين أمام الأهلي".

وعن المشاداة مع كهربا لاعب الأهلي قال :"هي نرفزة ملعب واللاعب اعتذر لي والأمر انتهى".

وواصل :"هددنا مرمى الأهلي والزمالك أكثر من مرة، وعلى ما يدعي أنني مهرج عليهم هذه هي مدرسة جديدة اسمها رضا عبد العال".

وأردف :"حاسبوني فنيا أنا أركز في المباراة وشاهدوا كيف أبطلت مفعول علي معلول في مباراة اليوم".

وأكمل :"قدمت أداء محترم أمام الاهلي وحولت أداء طنطا إلى الأفضل في فترة قصيرة ولو مدرب غيري كان خسر ٥".

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