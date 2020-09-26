بعد إغلاق باب قبول الطلبات.. 103 مرشح محتمل يتنافسون على 8 مقاعد فردية ببني سويف

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تقدم 18 مرشح محتمل لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الفردية الاربعة، اليوم السبت، ليصل إجمالي عدد المتقدمون إلى 103 راغبًا في الترشح، منذ فتح باب قبول طلبات الترشح يوم الخميس الماضي 17 سبتمبر الجاري.

وكانت لجنة تقسيم الدوائر خصصت 16 مقعدًا لمحافظة بني سويف بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها "مركز وبندر بني سويف" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثانية مقرها "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثالثة مقرها "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" والدائرة الرابعة مقرها مراكز "ببا والفشن وسمسطا" ومخصص لها 3 مقاعد.

وخلال الأيام الماضية تلقت اللجنة 27 طلب للترشح بالدائرة الأولى و37 طلب ترشح بالدائرة الثانية، و8 راغبين في الترشح بالدائرة الثالثة، و31 طلب ترشح بالدائرة الرابعة، ليصل إجمالي عدد طلبات الترشح بالدوائر الفردية الـ4 إلى 103 طلب ترشح.

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