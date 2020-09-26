الشناوي يدخل التاريخ ويسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا منذ انطلاق الدوري
السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:30 م
علي نبوي
Advertisements
نجح محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بلوغ 24 مباراة بشباك نظيفة، وذلك عقب مباراة الأهلي وطنطا، التي أقيمت مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، والتي حسمها الأهلي قبل 7 جولات من نهايتها.
أصبح محمد الشناوي أكثر حارس مرمى ينجح في الخروج بشباك نظيفة خلال موسم واحد في تاريخ بطولة الدوري الممتاز منذ انطلاقها نهاية أربعينات القرن الماضي، محطمًا الرقم السابق والبالغ 23 مباراة، ليسجل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر اسمه بأحرف من نور في سجلات مسابقة الدوري الممتاز، بعدما فرض نفسه على الجميع، متخطيًا كافة حراس فرق الدوري الممتاز منذ انطلاق المسابقة.
واستقبلت شباك الشناوي 8 أهداف على مدى 30 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم، وكانت مباراة طنطا المباراة التاسعة على التوالي للشناوي دون استقبال أهداف.
وحافظ الشناوي على عذرية شباكه أمام فرق «سموحة - الإنتاج الحربي - الجونة - وادي دجلة - حرس الحدود - الإسماعيلي - الاتحاد السكندري - مصر المقاصة - طنطا - المقاولون العرب - طلائع الجيش - المصري - الزمالك (بالانسحاب) - إنبي - أسوان - الجونة - المصري - وادي دجلة - حرس الحدود - الإسماعيلي - الاتحاد السكندري - مصر المقاصة - نادي مصر - طنطا».
وبمقدور الشناوي تعزيز رقمه القياسي في ما يتبقى من مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يتبقى للأهلي 4 جولات أمام المقاولون العرب وإنبي وبيراميدز وطلائع الجيش.