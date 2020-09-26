الشناوي يدخل التاريخ ويسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا منذ انطلاق الدوري

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بلوغ 24 مباراة بشباك نظيفة، وذلك عقب مباراة الأهلي وطنطا، التي أقيمت مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، والتي حسمها الأهلي قبل 7 جولات من نهايتها.

أصبح محمد الشناوي أكثر حارس مرمى ينجح في الخروج بشباك نظيفة خلال موسم واحد في تاريخ بطولة الدوري الممتاز منذ انطلاقها نهاية أربعينات القرن الماضي، محطمًا الرقم السابق والبالغ 23 مباراة، ليسجل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر اسمه بأحرف من نور في سجلات مسابقة الدوري الممتاز، بعدما فرض نفسه على الجميع، متخطيًا كافة حراس فرق الدوري الممتاز منذ انطلاق المسابقة.

واستقبلت شباك الشناوي 8 أهداف على مدى 30 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم، وكانت مباراة طنطا المباراة التاسعة على التوالي للشناوي دون استقبال أهداف.

وحافظ الشناوي على عذرية شباكه أمام فرق «سموحة - الإنتاج الحربي - الجونة - وادي دجلة - حرس الحدود - الإسماعيلي - الاتحاد السكندري - مصر المقاصة - طنطا - المقاولون العرب - طلائع الجيش - المصري - الزمالك (بالانسحاب) - إنبي - أسوان - الجونة - المصري - وادي دجلة - حرس الحدود - الإسماعيلي - الاتحاد السكندري - مصر المقاصة - نادي مصر - طنطا».

وبمقدور الشناوي تعزيز رقمه القياسي في ما يتبقى من مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يتبقى للأهلي 4 جولات أمام المقاولون العرب وإنبي وبيراميدز وطلائع الجيش.

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