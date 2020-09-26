رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف 17 عرضًا للفيروس (فيديو)

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن هناك 17 عرضًا من أعراض فيروس كورونا منذ انتشاره، مشيرًا إلى أن أعراض الجهاز التنفسي والهضمي هي الأعراض الأكثر انتشارًا.



وأضاف "حسني" في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "هناك أعراض قد تصيب الجهاز العصبي والجلد، ولكن ظهور حك جلدي عندي أي مواطن لأي يعني إصابته بالفيروس".



وأشار إلى أن الإسهال وآلام البطن والغثيان والتهابات الحلق وارتفاع درجات الحرارة والكحة أبرز أعراض فيروس كورونا، مؤكدًا أن عودة ارتفاع الإصابة بكورونا مرتبط بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من عدمه



وبسؤال عن اقتراب فصل الشتاء ووضع الفيروس أثنائه قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، "فصل الشتاء من الفصول التي تنشط فيها الفيروسات خاصة أن أعراض الانفلونزا مشابهة لأعراض كورونا ولكن العلاج مختلف".



واستطرد "يفضل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن يحصلوا على لقاح الأنفلونزا الموسمية والذي وفرته الدولة، بل ويفضل أن يحصل عليه الكل".



وفي ذات السياق قال محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن لقاح الأنفلونزا الموسمية، سيكون له أهمية مضاعفة بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا اللقاح مهم للوقائية من نزلات البرد.



وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن كثير من أعراض الأنفلونزا تتشابه مع أعراض كورونا.



وأشار إلى أن أعضاء الفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة هم الفئات الأكثر استهدافًا للتطعيم بهذا اللقاح للوقاية من الأنفلونزا.



وتابع "هذا التطعيم غير مسموح به للأطفال تحت 6 شهور، ومن قاموا بالتطعيم به مسبقًا وثبت أن لديهم حساسية مفرطة ضدهم، أو من يعانون من حساسية البيض أو أصحاب متلازمة الشلل الرباعي".



وأوضح أن هناك نوعين من الأنفلونزا الثلاثي والرباعي، لافتًا إلى أن الدولة حرصت على توفير 2.5 مليون جرعة لوزارة الصحة سيتم توزيعهم في مكاتب الصحة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خلال أسبوعين برسوم بسيطة.



واستطرد "مناعة هذا التطعيم تظهر بعد أسبوعين، وهذا اللقاح متوفر حاليًا في المصل واللقاح بأسعار مناسبة، وفي حالة احتاجت الدولة لكميات أكبر ستقوم بتوفيرها للمواطنين".