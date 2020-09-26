أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على طنطا

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه راض على أداء فريقه في مباراة اليوم أمام طنطا، والتي فاز فيها بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة جيدة وسنحت لنا عددًا من الفرص وفي النهاية حققنا الفوز".





وأشار :"تابعت مباراة الوداد والرجاء ولكن الرأي الفني سأتحدث فيه مع الجهاز المعاون لي، ولن أتحدث فيه على الملأ".





وواصل :"بالنسبة لمباراة اليوم والسبب في تأخر الفوز هو أننا أضعنا فرص محققة وهذه النوعية من المباريات تكون صعبة خاصة وأن دوافع الفريق لا تكون جيدة بسبب أننا حققنا الفوز بالدوري ولكن لابد من تحقيق الفوز من أجل منح اللاعبين دفعة معنوية".





وأردف :"أجهز الفريق لكل مباراة على حدة، ولا يمكن الحديث عن مدى جاهزية الفريق لمواجهة الوداد المغربي".





وعن رأيه في من نجم الموسم قال :"بالطبع هناك لاعبين مؤثرين لكن بالنسبة لي الفريق ككل هو نجم الموسم".





وعن سبب غياب أحمد فتحي ووليد سليمان قال :"غياب احمد فتحي اليوم للراحة.. ووليد سليمان لتعرضه لإصابة خفيفة قبل مياراة اليوم وكنت اخشى تفاقمها".





وأشار :"لدي العديد من العروض بالفعل ولكني أركز على المباريات في الفترة المقبلة".





وأوضح :"إصابة رامي ربيعة حدثت منذ قليل، ومن الصعب الحكم عليها ولكن هي إصابة عضلية".