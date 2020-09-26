الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي هدف ذاتي يمنح ريال مدريد التعادل أمام بيتيس "2-2" (فيديو) السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:20 م محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا منذ أقل من ساعة سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي منذ حوالي 6 ساعات ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس منذ حوالي 8 ساعات فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا" منذ حوالي 6 ساعات بعد عرض بيراميدز.. أزارو يطلب الرحيل عن الأهلي منذ ساعتين و 31 دقيقة الشناوي يدخل التاريخ ويسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا منذ انطلاق الدوري منذ ساعة الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 7 ساعات مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم منذ حوالي 7 ساعات جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد منذ حوالي 7 ساعات الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق منذ حوالي 4 ساعات خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي منذ حوالي 5 ساعات برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز منذ أقل من ساعتين بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل منذ حوالي 3 ساعات أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي منذ ساعة و نصف تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي منذ حوالي 6 ساعات أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على طنطا منذ ساعة