البورصة السعودية تقترب من محو خسائرها التى حققتها خلال العام الجاري

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:13 م
البورصة السعودية
البورصة السعودية
وكالات
Advertisements

صعدت سوق الأسهم السعودية بشكل قوي ومدعوم بسيولة عالية خلال الفترة الماضية، لتسجل بنهاية الأسبوع الماضي مكاسب بلغت 38.2% من أدنى مستوى في ماري الماضي.

واقتربت الأسهن السعودية بتلك المكاسب من  محو خسائر عام 2020 بين الأسواق الخليجية.

وتسببت جائحة "كورونا" وتراجع أسعار النفط في هبوط الأسواق الخليجة وكذلك الأسواق العالمية، خلال شهري مارس وفبراير بالتحديد، حيث سيطرت الأجواء السلبية على المتعاملين في الأسواق على مستوى العالم، في حين نجد أن الأسواق الخليجية تأثرت بشكل أكثر بعامل تراجع أسعار النفط.

وأدى اتفاق "أوبك+" خلال أبريل الماضي لتنفيذ أكبر خفض للإمدادات بواقع 9.7 مليون برميل، إلى تحسن أسعار النفط وعودة الأسواق الخليجة إلى تصحيح مسارها، إلى جانب تعامل الحكومات الخليجية مع الجائحة عبر البرامج والدعومات.

ومنذ ذلك الحين تسارعت وتيرة صعود الأسواق الخليجية في مقدمتها السوق السعودية، التي حققت مكاسب 38.2 في المائة منذ قاع مارس، تلتها سوق دبي التي صعدت بنحو 35.4 في المائة، ثم ثالثا سوق أبو ظبي 35.3 في المائة، فضلا عن صعود السوق الكويتية "السوق الأولى" بنحو 33.5 في المائة.

في حين الأقل صعودا خلال الفترة، سوق مسقط بنحو 7.5 في المائة، تلتها سوق البحرين 18.2 في المائة، وأخيرا سوق قطر التي صعدت بنحو 22.4 في المائة.

ومقارنة بأداء الأسواق منذ بداية العام، جاءت السوق السعودية الأقرب إلى محو خسائر 2020 بفارق 1.8 في المائة، يأتي بعدها كل من سوق قطر ومسقط بفارق 6.1 في المائة و9 في المائة على التوالي.

في حين إن سوق دبي هي الأبعد عن مستويات مطلع العام بفارق 18.5 في المائة، ثم سوق أبو ظبي بفارق 11.9 في المائة.

وتراجعت أسعار نفط سلة "أوبك" في شهري مارس وأبريل بعد تأثرها بالجائحة بأكثر من 80 في المائة عن مستوياتها في 2019، لكن تقلصت هذه التراجعات بعد اتفاقية خفض الإنتاج الشهيرة إلى 39 في المائة.

وتسجل أسعار سلة "أوبك" مستوى 41.3 دولار بعدما بلغت أدنى مستوى في أبريل عند 12.22 دولار، في حين لا تزال الأسعار أقل عما كانت عليه بنهاية 2019 البالغة 68 دولارا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بعد عرض بيراميدز.. أزارو يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

الشناوي يدخل التاريخ ويسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا منذ انطلاق الدوري

منذ ساعة

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ أقل من ساعة

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على طنطا

منذ ساعة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ أقل من ساعتين

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تباين بورصات الخليج مع تراجع أسعار النفط

تباين فى أداء البورصات الخليجية فى أخر جلسات الأسبوع

ارتفاع البورصات الخليجية فى أول جلسات الأسبوع

7.77 مليار دولار مكاسب البورصات الخليجية فى أسبوع

تباين في أداء البورصات الخليجية بنهاية تعاملات اليوم

تباين في إغلاقات البورصات الخليجية.. والسعودية ترتفع بدعم من البنوك والنفط

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:42 م

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

10:01 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

04:31 م

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

09:33 م

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»