محافظ المنيا عن واقعه رئيس مدينة سمالوط: حولنا الموضوع للتحقيق.. إحنا في دوله تحترم المواطن (فيديو)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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بشان ما اثير علي مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور رئيس مدينة سمالوط في أحد الفيديوهات يقوم فيها بالتجاوز أثناء تعامله مع بعض المواطنين خلال إحدى الحملات لفض سوق عشوائي بمركز سمالوط.

تؤكد المحافظه انه تم تحويل الواقعه باكملها الي النيابه الاداريه للتحقيق فيها منذ حدوثها يونيو الماضي وذلك اثناء قيام رئيس المدينه بحمله لفض احد الاسواق العشوائية أثناء ذروه فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا بضرورة الالتزام بالهدوء وضبط النفس وخاصة خلال حملات إزالة التعديات ورفع الاشغالات من الطرق والشوارع، وحسن معامله المواطنيين.

وأكد المحافظ اننا نعيش في دوله مؤسسات تقوم علي احترام وتقدير المواطن،وترسيخ دعائم القانون،ومشددا على أنه لن يقبل اي تجاوز او تعسف من قبل أي مسؤول تجاه المواطنين، لافتا إلى اننا نعمل كجهاز تنفيذي على تلبية احتياجات المواطنين في إطار من الاحترام المتبادل.

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