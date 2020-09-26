محافظ المنيا عن واقعه رئيس مدينة سمالوط: حولنا الموضوع للتحقيق.. إحنا في دوله تحترم المواطن (فيديو)
السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:12 م
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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بشان ما اثير علي مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور رئيس مدينة سمالوط في أحد الفيديوهات يقوم فيها بالتجاوز أثناء تعامله مع بعض المواطنين خلال إحدى الحملات لفض سوق عشوائي بمركز سمالوط.
تؤكد المحافظه انه تم تحويل الواقعه باكملها الي النيابه الاداريه للتحقيق فيها منذ حدوثها يونيو الماضي وذلك اثناء قيام رئيس المدينه بحمله لفض احد الاسواق العشوائية أثناء ذروه فيروس كورونا المستجد.
ووجه اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا بضرورة الالتزام بالهدوء وضبط النفس وخاصة خلال حملات إزالة التعديات ورفع الاشغالات من الطرق والشوارع، وحسن معامله المواطنيين.
وأكد المحافظ اننا نعيش في دوله مؤسسات تقوم علي احترام وتقدير المواطن،وترسيخ دعائم القانون،ومشددا على أنه لن يقبل اي تجاوز او تعسف من قبل أي مسؤول تجاه المواطنين، لافتا إلى اننا نعمل كجهاز تنفيذي على تلبية احتياجات المواطنين في إطار من الاحترام المتبادل.
تؤكد المحافظه انه تم تحويل الواقعه باكملها الي النيابه الاداريه للتحقيق فيها منذ حدوثها يونيو الماضي وذلك اثناء قيام رئيس المدينه بحمله لفض احد الاسواق العشوائية أثناء ذروه فيروس كورونا المستجد.
ووجه اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا بضرورة الالتزام بالهدوء وضبط النفس وخاصة خلال حملات إزالة التعديات ورفع الاشغالات من الطرق والشوارع، وحسن معامله المواطنيين.
وأكد المحافظ اننا نعيش في دوله مؤسسات تقوم علي احترام وتقدير المواطن،وترسيخ دعائم القانون،ومشددا على أنه لن يقبل اي تجاوز او تعسف من قبل أي مسؤول تجاه المواطنين، لافتا إلى اننا نعمل كجهاز تنفيذي على تلبية احتياجات المواطنين في إطار من الاحترام المتبادل.