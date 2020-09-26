عمرو أديب عن فيديو مظاهرة "نزلة السمان": "فخ الفيل"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصوير الشركة المتحدة مقطع فيديو لمظاهرة ونشروه على الإنترنت، مضيفا: "قنوات الإخوان والجزيرة أخدوه ونشروه"، معلقا: "ده فخ الفيل".

وطالب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، قناة الجزيرة بإصدار بيان تعتذر فيه عن عرض فيديو مفبرك، مؤكدا أنها سقطة مهنية لقناة الجزيرة، منوها بأنه طالما نشرت قنوات الإخوان كالشرق ومكملين الفيديو دون التحقق منه، فمن المعقول أن نتشكك في ما يينشروه.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أنا لو بشتغل في قناة الجزيرة.. المفروض يكون فيها رفد، بياخدوا على قفاهم كتير، وصلوا لمرحلة سافلة".

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نشر الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "اكستر نيوز" فيديو يرصد فبركة المظاهرات في نزلة السمان.

وتضمن الفيديو كواليس فبركة مظاهرات نزلة السمان، حيث قال المخرج: "أكشن مش عايز حد يضحك، كأنكوا في مظاهرة بجد"، وبدأت بعد ذلك الهتافات " يسقط يسقط حكم العسكر، وارحل ارحل".


وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.

وكان وصف الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، الإخوان بشياطين الأنس الذين يسعوا لجعل أبناء آدم يقوموا بأعمال لا ترضى الله سبحانه وتعالي.

وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإخوان يكذبون ويحاولون الوصول لسلطة أو مال أو السيطرة على موقع من المواقع، مع عدم الوضع في الاعتبار أن مصلحة الدولة والوطن والأمة فوق كل اعتبار.

وتابع القيادي الإخواني المنشق، أنه يجب أن نكون جميعًا جند مخلصين ثابتين نعمل لمصلحة بلدنا ومؤسساتنا وأولي الأمر منا، وليس جند للشياطين والأبالسة، معقبًا: "الأبالسة مبسوطين دلوقتي وبيقولوا الإنسان الذي يسمى الإخوان يعمل بدلًا منا، ويحرض على التخريب والتدمير".

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