ملك الكلين شيت.. محمد الشناوي يُعادل الرقم القياسي لـ"إكرامي" في الدوري

واصل محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي تألقه في بطولة الدوري الممتاز، وسجل "الكلين شيت" رقم 23 له في البطولة المحلية هذا الموسم، بعدما حافظ على نظافة شباكه في مباراة فريقه ضد طنطا والتي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

واستطاع "الشناوي" الحفاظ على نظافة شباكه على مدار 23 مباراة من أصل 30 جولة خاضها الأهلي بالدوري، متفوقا على كافة حراس فرق الدوري هذا الموسم، ولم تستقبل شباكه سوي 8 أهداف فقط خلال منافسات البطولة حتي الآن.





ونجح "الشناوي" في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم زميله السابق شريف إكرامي المنتقل حديثا لنادي بيراميدز، كأكثر حارس مرمي تحقيقًا لـ"كلين شيت" في موسم واحد من الدوري عندما حافظ على نظافة شباكه في 23 مباراة موسم 2016/2017.





ويمتلك حارس مرمي الأهلي فرصة ذهبية لتسجيل رقما جديدا في الدوري الممتاز وتحطيم رقم "إكرامي" حال حفاظه على نظافة شباكه في مباراة أخري بالبطولة من المباريات الـ4 المتبقية للفريق الأهلاوي بالمسابقة المحلية.





انضم محمد الشناوي إلي النادي الأهلي عام 2016 قادما من بتروجيت، وخاض 128 مباراة خلال مشواره مع الفريق الأحمر بمختلف البطولات، حافظ على نظافة شباكه في (75 مباراة)، بينما استقبلت شباكه (75 هدفًا)، حصل على 9 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقا.





يذكر أن النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي منذ الجولة قبل الماضية من البطولة المحلية، وذلك بعدما تفوق بفارق نقاط كبير على غريمه التقليدي الزمالك الذي يحتل المركز الثاني برصيد 58 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم.



