أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت نهال خليل، عضو مجلس إدارة نادي بتروجت، عن تطورات رحيل نجم الفريق كريم طارق المعار لنادي طلائع الجيش إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

إنتقال كريم طارق إلى الأهلي

 

وذكرت نهال خليل في تصريحات صحفية: "أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز أبدوا رغبتهم في التعاقد مع كريم طارق بشكل رسمي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

 

وأضافت: "المفاوضات في الوقت الحالي أكثر جدية من جانب النادي الأهلي، لكن الأمور مازالت في حيز التفاوض ولم تصل إلى اتفاق رسمي حتى هذه اللحظة".

 

وتابعت: " نادي بتروجت لن يقف عائقا أمام رغبة اللاعب، وسنختار مصلحة النادي بالنسبة للعرض الأعلى ماديا".

 

وأتمت: " سنختار مصلحة كريم طارق هو الآخر بناء على رغبته في الرحيل إلى النادي الذي يرغب في التعاقد معه".

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