"أنت لست في تركيا".. حرب التصريحات تشتعل بين الكونجرس الأمريكي وأنقرة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:14 ص
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
محمد عوده
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أثارت تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، التي فضحت السياسات التركية، التي ينتهجها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تقوم على القمع، وتفتقد الديمقراطية، غضب أنقرة، التي شرعت في الهجوم على رئيسة الكونجرس الأمريكي، وتبادل التصريحات اللاذعة.

خلال مؤتمر صحفي، عقد يوم الأربعاء الماضي، في البيت الأبيض، سُئل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مدى التزامه بانتقال سلمى للسلطة، في حال إذا ما خسر الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، وردا على السؤال، قال ترامب: "علينا أن نرى ما سيحدث، أنتم تعلمون أنني كنت اشتكي بشدة من أن بطاقات الاقتراع تعد كارثة"، مضيفا: "بصراحة لن يكون هناك انتقال، سيكون هناك استمرار".

أنت لست في تركيا
وتعقيبا على ما قاله ترامب، علقت نانسي بيلوسي، رئيسة الكونجرس، فقالت: "نحن نعلم بمن هو معجب، هو معجب ببوتين، وكيم جونج أون، ورجب طيب أردوغان، هو معجب بهؤلاء الأشخاص الذين يطيلون دورهم في الحكم"، في إشارة منها إلى الرئيس ترامب.

ووجهت بيلوسي رسالة إلى الرئيس الأمريكي، قالت فيها: "أنك لست في كوريا الشمالية، أنت لست في روسيا، أنت لست في تركيا، بل أنت في الولايات المتحدة الأمريكية، مهد الديمقراطية، فلماذا لا تحاول ولو للحظة احترام يمين المنصب الذي أديته وفق الدستور ألأمريكي؟".

غضب تركى من رئيسة الكونجرس
وبعد تصريحات بيلوسي، بدأ السجال الدائر بين الكونجرس وأنقرة، التي استشاطت غضبا، فقررت إطلاق سيل من التصريحات المعادية لرئيسة الكونجرس الأمريكي.

معروفة بجهلها
وشن وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، هجوما حادا على بيلوسي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، حين كتب يقول: "إن صعودها إلى منصب رئيسة مجلس النواب هو أمر مقلق حقًا للديمقراطية الأمريكية، نظرًا لجهلها الصارخ".

وأضاف أوغلو: "سوف تتعلم احترام إرادة الشعب التركى".

أوصاف غير محترمة
أما البرلمان التركي، فقد أدان تصريحات رئيسة الكونجرس الأمريكي، المناهضة لتركيا.

وأدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، باستخدام "أوصافا جاهلة وغير محترمة" ضد تركيا.

وكتب رئيس البرلمان التركي، سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "أدين وأشعر بالأسف جراء إطلاق بيلوسي أوصافا جاهلة وغير محترمة بحق تركيا، في إطار مساعيها لاستخدام تركيا أداة في الحسابات السياسية المحلية بالولايات المتحدة".

وأكد "شنطوب"، أن بلاده تعتبر من أقدم الديمقراطيات على مستوى العالم، عبر تقاليدها البرلمانية والدستورية الممتدة لـ 144 عاما، مضيفا: "تركيا دولة خاضت النضال الوطني ضد الاحتلال قبل قرابة 100 عام، تحت قيادة وإشراف البرلمان القائم على الإرادة الشعبية.

وتابع شنطوب: "إن كانت بيلوسي صادقة بخصوص حساسياتها الديمقراطية، فعليها أن تدفع أمام المجتمع الدولي ثمن السياسات الأمريكية".

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