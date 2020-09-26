"الحسيني" يكشف مفاجأة من العيار الثقيل حول مظاهرات نزلة السمان

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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نشر الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "الحقيقة"، ألمذاع على فضائية "اكستر نيوز" فيديو يرصد فبركة المظاهرات في نزلة السمان.

وتضمن الفيديو كواليس فبركة مظاهرات نزلة السمان، حيث قال المخرج: "أكشن مش عايز حد يضحك، كأنكوا في مظاهرة بجد"، وبدأت بعد ذلك الهتافات " يسقط يسقط حكم العسكر، وارحل ارحل".


هذا، وأذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو أذاعته إحدى قنوات الجماعة الإرهابية لمجموعة من صور تدعي أنها من دمياط وشبرا الخيمة في نفس التوقيت.

وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.

وكان وصف الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، الإخوان بشياطين الأنس الذين يسعوا لجعل أبناء آدم يقوموا بأعمال لا ترضى الله سبحانه وتعالي.

وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإخوان يكذبون ويحاولون الوصول لسلطة أو مال أو السيطرة على موقع من المواقع، مع عدم الوضع في الاعتبار أن مصلحة الدولة والوطن والأمة فوق كل اعتبار.

وتابع القيادي الإخواني المنشق، أنه يجب أن نكون جميعًا جند مخلصين ثابتين نعمل لمصلحة بلدنا ومؤسساتنا وأولي الأمر منا، وليس جند للشياطين والأبالسة، معقبًا: "الأبالسة مبسوطين دلوقتي وبيقولوا الإنسان الذي يسمى الإخوان يعمل بدلًا منا، ويحرض على التخريب والتدمير".

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