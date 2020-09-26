روبليف وتسيتسيباس إلى نهائي بطولة هامبورغ للتنس

تغلب الروسي أندريه روبليف على النرويجي كاسبر رود في نصف نهائي بطولة هامبورغ للتنس، ليضرب موعداً الأحد مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي أقصى التشيلي كريستيان غارين، في نهائي المنافسة المقامة على الملاعب الترابية.





وتغلب روبليف على رود بواقع 6-4 و6-2 وتأهل للسنة الثانية على التوالي لخوض نهائي البطولة ذات الـ500 نقطة.





وكان اللاعب الروسي البالغ من العمر 22 عاماً أقصى العام الماضي نفس المنافس من نفس البطولة لكن من الدور ربع النهائي.





وسيواجه روبليف يوم الأحد في المباراة النهائية تسيتسيباس، الذي واجه صعوبة أكبر في هزيمة غارين بواقع 7-5 و3-6 و6-4.





وسيتواجه روبليف وتسيتسيباس في النهائي المرتقب يوم الأحد للمرة الثالثة في مسيرتيهما، وحتى الآن فاز كل منهما مرة واحدة على الآخر في السابق.



