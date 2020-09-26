المغرب تسجل 2719 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 115.241 إصابةً.

 

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سُجلت 43 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في المغرب إلى 2041، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 94150 حالةً.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 32,953 مليون إصابة، بينهم أكثر من 996  ألف حالة وفاة، وأكثر من 24,319 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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