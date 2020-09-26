برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة إنتقال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي إلى برشلونة قد وصلت لطريق مسدود .

 

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن النادي الكتالوني لا يرغب في الوقت الحالي، التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، خاصة في ظل المطالبات المادية الكبيرة من النيراتزوري.

 

وبعد خمس عروض رسمية وصلت إلى إدارة إنتر ميلان، فقد جوسيب ماريا بارتوميو كل الطرق في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لخلافة لويس سواريز.

 

وأشارت الصحيفة أن البلوغرانا سوف يبحث في الفترة المقبلة إمكانية التعاقد مع أحد الثنائي ألكسندر إسحاق لاعب فريق ريال سوسيداد الإسباني، وممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي.

 

 

يذكر أن لاوتارو مارتينيز قد ابدي رغبة قوية في الذهاب إلى برشلونة، لكن تعثر المفاوضات بين الطرفين الإسباني والإيطالي سوف يدفع الأرجنتيني إلى تجديد تعاقده داخل جوزيبي ميادزا.

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