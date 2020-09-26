قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب تواصل نشر التنوير

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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اكثر من 31 مليون زائر و 106 ألف مشترك لقناة وزارة الثقافة على اليوتيوب و 68 الف قارئ للكتاب 

واصلت قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب جذب الجمهور لمحتواها الابداعى المتنوع الذى تقدمه فى اطار فعاليات المبادرة الالكترونية الثقافة بين ايديك حيث تم رصد  31,320,000 (واحد وثلاثون مليون وثلاثة مائة وعشرين الف) زائر تفاعل منهم 2.059.000 ( 2 مليون و تسعة وخمسين الف) مشاهد مع العروض ، وتخطت الاشتراكات في القناة حاجز 106 الف ( مائة و ستة الف) مشترك منذ انطلاقها ، كما حققت عدد ساعات المشاهدة اكثر من 265 الف ( مائتان وخمسة وستين ) الف ساعة مشاهدة ، وشملت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم اكثر من 28 دولة من مختلف قارات العالم تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعوية ، المغرب  ، امريكا ، الجزائر  ،الكويت  ، المانيا ، امارات ، تونس , فرنسا والاردن .

كما وصل عدد زيارات الموقع الالكترونى لوزارة الثقافة الى 68.095 ( ثمانية وستون الف و خمسة وتسعون) زيارة للاطلاع وتحميل اصدارات مختلف القطاعات بصيغة pdf من خلال المنصة الخاصة بالكتب http://releases.cg.eg حيث تصدرت القائمة عناوين الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ 34.954 ( اربعة وثلاثون الف و تسعمائة واربعة وخمسين) اطلاع وتحميل ، تلاها اصدارات المركز القومي للترجمة بـ 11.439 ( احدي عشر الف واربعة مائة و تسعة وثلاثون) اطلاع وتحميل ثم الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 9.134 ( تسعة الاف ومائة و اربعة وثلاثون الف) اطلاع وتحميل ، دار الكتب والوثائق بـ 4.827 ( اربعة الاف و ثمانمائة و سبع و عشرون) اطلاع وتحميل ، صندوق التنمية الثقافية بـ 2906 ( الفان تسعمائة وستة) اطلاع وتحميل ، وكانت العناوين الاكثر جذبا حكايات الولاد والارض الجزء الاول ، مذكرات الإمام محمد عبده ، المهنة .. جغرافي ، صيد السمك الناطق وقصص اخري للاطفال، كتاب الأغاني لابي الفرج الاصفهاني الجزء الاول ، إبراهيم ناجي الطائر الجريح وغيرها .  
كذلك حققت الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض المتاحة على الموقع اقبالا كبيرا وصل الى 2779 ( الفان وسبعمائة وتسعة وسبعون) زيارة شاهد خلالها ضيوف الموقع مقتنيات متاحف الزعيم جمال عبد الناصر - الزعيم مصطفى كامل والزجاج ) الى جانب 39 ملتقى عالمى ومحلى ومعرضا تشكيليا منها كنوز متاحفنا 4 ( ذاكرة الشرق ) ، بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل ، بينالى القاهرة الدولى ، صالون الشباب ، ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى ، الملتقى الدولى الرابع لفن الكاريكاتير وغيرها .

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