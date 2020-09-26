أسامة كمال يعني المنتصر بالله: رسم على وجوهنا الضحكة.. وتحامل من أجل العمل









نعى الإعلامي أسامة كمال، الفنان المنتصر بالله، الذي رحل عن عالمنا بالغا من العمر 70 عاما.





وأضاف كمال، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على شاشة المحور، مساء الإثنين، قائلا: «اليوم فقدنا شخصا جميلا رسم لنا الضحكة كثيرا.. وعانى خلال أكثر من 10 سنين من أمراض مزمنة أبعدته عن التمثيل عامين ثم عاد مجددا».



