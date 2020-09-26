عالم مصريات يكشف حقيقة وجود تمثال ثاني لأبو الهول (فيديو)



وشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر بماراثون للدراجات الهوائية والتي نظمته وزارة السياحة والآثار أمس الجمعة بمدينة شرم الشيخ للأحتفال بيوم السياحة العالمي.



و جاء هذا الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.



شارك بالماراثون أيضا السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.



وانطلق الماراثون من أمام فندق إقامة الوزراء والسفراء واستمر إلى ما قرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة.



وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون واقترح سفير ألمانيا بالقاهرة بأنه يجب عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.



وفاز بالمرتبة الأولى في الماراثون سفير الكاميرون ووعده وزير السياحة والآثار بأن يكون الأول في مشاهدة الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة عند الإعلان عنه في أوائل الشهر القادم.



وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بجولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولي يرافقهم عدد 30 من سفراء الدول الأجنبية للتعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة بالمطار للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والسفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، وكان في استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



تأتى هذه الزيارة في إطار تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين وزارات الحكومة المصرية من أجل تنشيط وزيادة حركة السياحة والسفر إلى المناطق السياحية بمصر ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومي المصري تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية 2030.



كشف الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات، أن هناك احتمال أن يكون هناك وجود لأبو هول ثاني، مشيرا إلى أنه بحث في النصوص المصرية القديمة وتراجمها، خاصة بعد أن قال له عالم بريطاني أنه يوجد أبو هول ثاني.وأشار "الشماع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه توصل أنه من المفترض أن يكون هناك أبو الهول ثاني موازي لأبو الهول الحالي بنفس الحجم، ولكنه حطم عن طريق صاعقة.وأوضح أن البقعة الصفراء التي صورها قمر صناعي من كالة ناسا قد تكون لبقايا أبو الهول الثاني، بالإضافة إلى أن لوحة الحلم الموجودة بين يدي أبو الهول بها منظر منحوت على لوحة جيرانيتية بها اثنين أبو الهول، منوها بأن أرسل الدراسة التي وضعها عن احتمالية وجود أبو هول ثاني لوزارة الآثار لدراستها.إقرأ أيضا..