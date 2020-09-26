الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - وست بورميتش 3 × 3 تشيلسي السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:07 م محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل منذ ساعة و نصف برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز منذ أقل من نصف ساعة خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي منذ حوالي 4 ساعات سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي منذ حوالي 5 ساعات الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق منذ ساعتين و 36 دقيقة ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس منذ حوالي 6 ساعات مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 5 ساعات هدف كوميدي.. الأهلي يضرب شباك طنطا "فيديو" منذ ثلث ساعة عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة منذ حوالي 21 ساعة الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى منذ حوالي 8 ساعات حقيقة عرض الشباب السعودي لنجم الزمالك منذ أقل من ساعة بعد عرض بيراميدز.. أزارو يطلب الرحيل عن الأهلي منذ ساعة فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا" منذ حوالي 4 ساعات تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي منذ حوالي 4 ساعات جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد منذ حوالي 5 ساعات