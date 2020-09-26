رابط تنسيق فني صناعي 2020 لطلاب الدبلومات الفنية

شهدت محركات البحث تزايد حول تنسيق المعهد الفني الصناعي في الآونة الأخيرة لـعام 2020 لجميع طلاب الدبلومات الفنية الثانوية الصناعية للنظامين سواء كان نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات، وهذا بعدم تم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية.









تنسيق المعهد الفني الصناعي





تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة الاسكندرية 79%.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة سوهاج 77.29%.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 بنها 77.14%.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 المطرية 77.14%.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 نجع حمادي بنين 76.86%.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 شبرا 76%.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 المحلة الكبرى 75.57%.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 الزقازيق 75.14%.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة قنا 74.93%.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة أسوان 74.71%.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 قويسنا 75.57%.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة بور سعيد 73.79%.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2020 بئر العبد شمال سيناء 73.71%.





ومن المؤكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد أعلنت عن تنسيق المعهد الفني الصناعي، كما أنها صرحت بعدم وجود أية خلاف بين تنسيق هذا العام، وأيضا تنسيق العام الماضي.









المعهد الفني الصناعي



