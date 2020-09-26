تشيلسي ينتفض ويفلت من كمين وست بروميتش بتعادل مثير

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تمكن تشيلسي من تحقيق تعادل مثير مع مضيفه فريق نادي وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف لكلاً منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.

سجل ثلاثية أصحاب الأرض كالوم روبنسون هدفين في الدقائق الرابعة والخامسة والعشرين وكايل بارتلي في الدقيقة السابعة والعشرين لينتهي الشوط الأول على وقع تأخر أبناء لامبارد بثلاثية نظيفة.

قبل أن تنقلب الأمور رأساً على عقب في الشوط الثاني ويحقق تشيلسي عودة تاريخيه بثلاثية سجلها مايسون مونت في الدقيقة الخامسة والخمسين وكالوم هودسون أودوي في الدقيقة السبعين وإبراهام في الدقيقة الثالثة والتسعين.

وتعتبر تلك المباراة هي الأولى في البريميرليج التي تنتهي بنتيجة التعادل وإستقر بها تشيلسي في المركز السادس برصيد أربعة نقاط بعد أن أفلت من الخسارة الثانية توالياً فيما حصل بروميتش ألبيون على النقطة الأولى بعد خسارتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وست بروميتش ألبيون تشيلسي الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة دعم وليد سليمان لمدرب الأهلي المحتمل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

جوهرة تشيلسي يتجه للبقاء مع البلوز

تشيلسي يضع قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد ثلاثية دينامو كييف

تقارير.. برشلونة يرصد التعاقد مع نجم تشيلسي

بعد مفاوضات طويلة.. نجم تشيلسي الواعد يرضخ للتجديد

أودوي: سعيد لثقة ساري بي.. وهذا سر تألقي

نجم تشيلسي يُعيد الأمل لبايرن ميونيخ حول التعاقد معه

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

05:59 م

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

06:29 م

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

07:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»