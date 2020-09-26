رابط تنسيق معهد فنى تمريض 2020 لكافة طلاب للثانوية العامة

فازدادت محركات البحث حول تنسيق معهد فني تمريض لـعام 2020 من قبل العديد من طلاب الثانوية العامة، وخاصة بعد الانتهاء من التسجيل على المرحلة الأولى من التنسيق، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد أماكن شاغرة لاستقبال الطلبة والطالبات للالتحاق بمعهد فني تمريض في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة.









تنسيق معهد فنى تمريض لـعام 2020





هناك بعض المؤشرات للتوقع تنسيق معهد فني تمريض لـعام 2020 وهي كالتالي:





معهد تمريض طنطا 382.5 درجة.

معهد تمريض كفر الشيخ 380 درجة.

معهد تمريض الجونة 378 درجة.

معهد تمريض الإسكندرية 377.5 درجة.

معهد تمريض المنوفية 376 درجة.

معهد تمريض المنصورة 375 درجة.

معهد تمريض الزقازيق 375 درجة.

معهد تمريض المنيا 370 درجة.

معهد تمريض المنيا 370 درجة.

معهد تمريض الدقهلية 361.5 درجة.

معهد تمريض بنها 360 درجة.

معهد تمريض سوهاج 357.5 درجة.

معهد تمريض بني سويف 357 درجة.

معهد تمريض جنوب الوادي 356.5 درجة.

معهد تمريض أسيوط 355.5 درجة.

معهد تمريض الفيوم 355.5 درجة.

معهد تمريض أسوان 321.5 درجة.

معهد تمريض القاهرة 303 درجة.

معهد تمريض حلوان 296.5 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض لـعام 2020.



