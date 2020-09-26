البحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلازل مدمر في أكتوبر (فيديو)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:30 م
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة تعرض مصر لزلازل خلال شهر أكتوبر، مؤكدا أن ما يثار بهذا الشأن غير حقيقي.

ووجه "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، رسالة إلى المواطنين، قائلا: "لا داعي للقلق أو الهلع.. فمصر لم تدخل حزام الزلازل"، منوها بأن الزلازل التي تحدث في محافظة البحر الأحمر ليس لها علاقة بزلزال شهر أكتوبر 1992.

وأضاف، "بلاش هلع ولا تتعاملوا مع شهر أكتوبر على أنه شهر زلازل"، منوها بأن الشبكة القومية للزلازل تسجل هزات أرضية بشكل يومي ولكنها غير محسوسة للبشر.

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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أمس عن تسجيل محطات الشبكة القومية للزلازل لهزة أرضية في منطقة البحر الأحمر، وعلى بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد في بيان له إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت في الساعة العاشرة و22 دقيقة و33 ثانية بالتوقيت المحلي للمدينة ـ وشعر بها بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع إصابات أو حوادث أو أضرار مادية.

وأوضح رئيس المعهد أن احداثيات الهزة الأرضية كانت على خط العرض 27.4937 درجة شمالا، وخط الطول 33.9933 درجة شرقا، وعلى عمق 16 كم.

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