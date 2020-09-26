إيفرتون يحقق إنجاز غائب منذ 1994

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون من تحقيق فوز ثمين على مضيفه فريق نادي كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب سيلهرست بارك لحساب لقاءات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وكان التوفيز قد حققوا الإنتصار في الجولة الأولى على فريق نادي توتنهام بهدف مقابل لا شيء وفي الجولة الثانية على وست بروميتش ألبيون بخماسية مقابل هدفين ليعتلوا بذلك صدارة البريمرليج بالعلامة الكاملة تسعة نقاط.

وقالت شبكة " سكواكا " للإحصائيات أن إيفرتون لم يسبق له الفوز في مبارياته الثلاثة الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1993-1994.

في الوقت الذي نجح فيه النجم دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم التوفيز في الوصول إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد خمسة أهداف بعد أن نجح في زيارة الشباك للمباراة الثالثة توالياً.

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كريستال بالاس الدوري الإنجليزي إيفرتون

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