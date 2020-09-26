ليبيا تسجل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:12 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
الفجر السعودي
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سجلت ليبيا اليوم، السبت، 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و324 حالة شفاء، و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 31 ألفًا و828 حالة، و17 ألفًا و832 حالة شفاء، فيما توفي 499 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا كوفيد 19 فيروس كورونا المستجد

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