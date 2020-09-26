بالقوة الضاربة.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد بيتيس

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام فريق ريال بيتيس، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ3 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال - راموس - فاران - ميندي.

خط الوسط: فالفيردي - اوديجارد - توني كروس - كاسيميرو.

خط الهجوم: كريم بنزيما - لوكا يوفيتش.





يذكر أن ريال مدريد تعادل في مباراته الأولى ضد ريال سوسيداد سلبيا، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية، حيث تم تأجيل مباراته في الأسبوع الأول.