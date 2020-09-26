مستشار وزير المالية: إعداد وحدة متابعة لمراقبة حركة البضائع على مستوى موانئ مصر بالكامل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن الوزارة قامت بتخفيض مدة بقاء البضائع في الموانئ من أربع شهر لشهر، حتى لا تزيد البضائع بشكل عشوائي، والتخلص من البضائع المخملة في الموانئ، وتم اعداد وحدة متابعة كاملة لمراقبة حركة البضائع على مستوى موانئ مصر بالكامل.

وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن الموانئ تتخلص من المواد الخطرة إلى مستودعات خارج الموانئ بالتعاون مع وزارة الدفاع وبعض الاجهزة في وزارة الداخلية، لافتَا إلى أن الوزارة تخلص من جميع الاصناف التي تشتمل المفرقعات او أجهزة الكومبيوترات التي تمثل خطر على البيئة.

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استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل، سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لموانئ دبي العالمية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النقل وحضر اللقاء المهندس يحي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية.

وأكد الوزير على اهتمام وزارة النقل بتطوير النقل البحري والتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال لدعم الاقتصاد القومي خاصة وأن مصر دولة محورية ذات دور إقليمى مؤثر، ووجود قطاع نقل بحري متميز بها يجعل مصر لاعبًا هامًا على طريق التجارة العالمية.

أما فيما يتعلق بالتعاون بمجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستسة، فأوضح وزير النقل تنفيذ خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

ولفت، إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية ومنها العاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط وسوهاج وذلك بعد الانتهاء إعلان التحالف المصري العالمي الفائز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف.



وأشار الوزير، إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل حيث يتم تطوير المجرى الملاحي ورفع كفاءة وتطوير الاهوسة، وفي ختام الاجتماع وجه وزير النقل بعقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة إنجاز هذا التعاون على أرض الواقع.

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