احتفال الأبطال.. طنطا يقيم ممر شرقي للأهلي

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ممر شرفي لتهنئة لاعبو الفريق الأهلي بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وذلك قبل انطلاق المباراة التي ستجمع بينهما على "الأهلي we".

وقبل بداية أحداث اللقاء قام لاعبو نادي طنطا بإقامة ممر شرفي للاعبي الأهلي وقاموا بمصافحتهم وتهنئتهم بالفوز بلقب الدوري.

ويواجه الأهلي نظيره طنطا على استاد "الأهلي we" في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي بطلا للدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.