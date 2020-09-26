نهال عنبر تطالب الجمهور بالدعاء للراحل المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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نعت الفنانة نهال عنبر الراحل منتصر بالله، الذي توفي عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض . 

حيث نشرت نهال صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتبت : وداعا النجم الفنان المنتصر بالله بعد تاريخ حافل من العطاء الفني ..ربنا يرحمه ونسألكم الدعاء.

وستشيع الجنازة غدًا الأحد 27 سبتمبر، ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة. 

توفى الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

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