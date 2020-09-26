شاهد.. هجوم ضد عارفة عبد الرسول بسبب المايوه

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثارت الفنانة عارفة عبد الرسول، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركتها صورة لها بالمايوه على أحد الشواطئ.

وكتبت "عبد الرسول" تعليقا على الصورة قائله: "لقيت الطبطبة"،وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات حيث هاجمها البعض بسبب الصورة في حين دافع عنها البعض.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" مع عدد من الفنانين منهم أحمد فهمي وكريم حسني.
شاهد.. هجوم ضد عارفة عبد الرسول بسبب المايوه
شاهد.. هجوم ضد عارفة عبد الرسول بسبب المايوه
شاهد.. هجوم ضد عارفة عبد الرسول بسبب المايوه
شاهد.. هجوم ضد عارفة عبد الرسول بسبب المايوه

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مايوه لقيت الطبطبة عارفة عبد الرسول الفجر أخبار الفجر الفني

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