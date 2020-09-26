عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طنطا
السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:06 م
علي نبوي
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أعلن السويسري
رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة
طنطا بعد قليل في المباراة المقرر لها أن تقام على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري
الممتاز.
تشكيل الأهلي
جاء على النحو التالي :-
حراسة المرمى
: محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد
هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي
فتحي - عمرو السولية - جونيور أجاي - أحمد الشيخ
خط الهجوم : محمود
عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن.
البدلاء :-
مصطفى شوبير -
ياسر إبراهيم - حسين الشحات - أليو ديانج - أليو بادجي - محمد مجدي "أفشة"
- محمود وحيد - عربي بدر - محمد فخري.