حمدي الميرغني ينعى الراحل المنتصر بالله عبر إنستجرام
السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:40 م
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرص الفنان حمدي الميرغني على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي اليوم بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر حمدي صورة الراحل المنتصر بالله، وكتب : " البقاء لله.. وداعاً أستاذ المنتصر بالله ..ربنا يصبر أهلك وأحبابك".
يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.
ونشر حمدي صورة الراحل المنتصر بالله، وكتب : " البقاء لله.. وداعاً أستاذ المنتصر بالله ..ربنا يصبر أهلك وأحبابك".
يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.