حمدي الميرغني ينعى الراحل المنتصر بالله عبر إنستجرام

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حرص الفنان حمدي الميرغني على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي اليوم بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر حمدي صورة الراحل المنتصر بالله، وكتب : " البقاء لله.. وداعاً أستاذ المنتصر بالله ..ربنا يصبر أهلك وأحبابك".



يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.



