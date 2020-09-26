سيميوني يوجه رسالة إلى لويس سواريز

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
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أبرز الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، في أول مؤتمر صحفي يقدمه بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، أن الأوروجواياني لويس سواريز، الوافد حديثا من برشلونة، سيمنح فريقه "قوة هجومية".

وقال سيميوني عن لاعبه الجديد: "نتمنى أنه مع وصول سواريز، في وجود دييجو كوستا بالإضافة إلى تطور جواو فيليكس، إلى جانب كاراسكو وكوريا وفيتولو وليمار، سيسمح لنا ذلك بالتحسن وتحقيق أمور أكثر من الموسم الماضي".

وجاءت تصريحات سيميوني في مؤتمر صحفي عن بعد، قبل مواجهة غرناطة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، في مباراة ستكون الأولى للأتلتي في هذا الموسم بالليجا.

وتابع: "وصول سواريز يدعونا لمواصلة التطور كناد وكفريق، وجوده سيمنحنا تنافسية داخلية، وفوق كل شيء، سيمنحنا قوة هجومية بالنظر لسجله التاريخي الذي نأمل أن يتمكن من مواصلة كتابة صفحاته هنا".

وعن محادثاته مع لويس سواريز خلال عملية انتقاله من برشلونة للأتلتي، قال سيميوني: "لقد كان مقتنعا منذ اللحظة الأولى أن هذا هو المكان المناسب للاستمرار في أن يكون لاعبا فاعلا ولإظهار أنه لا يزال مهاجما مهما".

وواصل سيميوني: "سواريز هو مرجع مهم للفريق.. بالنظر إلى الفرصة والاحتمال لرحيل ألفارو موراتا، إلى يوفنتوس، أدركنا أن أفضل طريقة لمواصلة محاولة التحسن هي البحث عن شخص يمكنه تجاوز حصيلة أهداف الموسم الماضي".

وأوضح: "عندما ظهرت إمكانية ضم سواريز، لأنه لم يكن من السهل التفكير في بديل لألفارو، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها".

وذكر سيميوني: "عليك أن ترى ما فعله نهاية الموسم الماضي، حيث انتهى به الأمر بتسجيل عدة أهداف. إذا لم أكن مخطئا، فقد أنهى الموسم برصيد 21 هدفا، برغم غيابه طوال 3 أشهر" بسبب إصابة تطلبت خضوعه لجراحة في الركبة.

وسبق لمدرب أتلتيكو مدريد أن حاول استقدام المهاجم الأوروجوائي حين كان لاعبا في ليفربول قبل أن يذهب أخيرا للبرسا، وتذكر سيميوني "لقد اختار وقتها طريقا آخر. هذه السنوات الست كانت ناجحة ورائعة. وقدم خلالها كرة قدم مدهشة".

وتجنب المدرب الأرجنتني البت في مسألة استمرار المكسيكي هيكتور هيريرا من عدمه في صفوف "الروخي بلانكوس" خلال الموسم الجاري، مؤكدا أن الميركاتو الصيفي سينتيهي في 5 أكتوبر المقبل، وحتى هذا الموعد، كل اللاعبين عرضة للبقاء أو الرحيل.

وردا على سؤال بشأن بقاء هيكتور هيريرا تحت إمرته خلال هذا الموسم، صرح المدرب الأرجنتيني "ما سأخبرك به عن هيريرا هو ما يمكنني أن أخبرك به عن كوستا وأوبلاك وليمار وهيرموسو وجميع اللاعبين الذين يظهرون باستمرار في الصحافة والذين يمكنهم البقاء أو المغادرة".

وتابع: "في 5 أكتوبر أول، سيتم إغلاق سوق الانتقالات، وحينها يمكنك معرفة أوضاع اللاعبين سواء من يناسبك مغادرتهم أو بقائهم ومواصلة المران، وحتى ذلك اليوم، سيكونون جميعا، كما هو الحال دائما، عرضة للرحيل أو البقاء".

وتدور الشكوك حول احتمالية بقاء هيريرا في صفوف أتلتيكو مدريد بعد ضم لاعب خط الوسط الأوروجواياني لوكاس توريرا من آرسنال خلال الأيام الأخيرة.

وخاض المكسيكي مع أتلتيكو خلال الموسم الماضي 29 مباراة من أصل 44 مباراة كان متاحا فيها.

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