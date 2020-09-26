30سبتمبر.. أمن الدولة طوارئ تنظر اتهامات العاملين بأوراسكوم السويس بتعطيل الإنتاج ومنع الشركة من أداء عملها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تنظر محكمة أمن الدولة طوارئ يوم الأربعاء القادم الموافق 30 سبتمبر الجاري، محاكمة 26 عامل بشركة اوراسكوم بالسويس لإتهامهم بتعطيل الإنتاج والإعتداء على حرية العمل ومنع الشركة من أداء عملها وذلك لإستخدام القوة والتهديد بأن قاموا بأداء وقفة احتجاجية اثناء سريان حالة الطوارئ وترتب عليها تعطيل الإنتاج في احدى جهات العمل الخاصة وهي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية.


وإحيلت القضية من النيابة العامة بالقانون رقم 34 لسنة 2011 وتتضمن عقوبته الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20.000 جنيه ولا تزيد عن 50.000 جنيهًا.


وقال الدكتور عصام الطباخ محامي المتهمين بأنه يثق في القضاء المصري، حيث أن الدعوى ملفقة جملة وتفصيلًا، وتم تحريكها من قبل الشركة من أجل الوصول لفصل العمال تعسفيًا دون ادنى خسارة تقع على الشركة، وأشار الطباخ بأن الشركة قد قامت بالفعل عقب الادعاء بهذه المحاضر بفصل العاملين تعسفيًا.

وأكد الطباخ بأن المتهمين لا يد لهم في هذه الدعوى المصطنعة وسيثبت أمام المحكمة كافة الدفوع التي من شأنها الحصول على براءة المتهمين جميعًا من الاتهامات المسندة اليهم.


وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 35 ألف لتر سولار وقطعتى سلاح نارى أثناء محاولة سرقة مواد بترولية من أحد خطوط أنابيب البترول بالسويس.


فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس إضطلاع بعض الأشخاص بسرقة مواد بترولية من أحد الخطوط التابعة لإحدى شركات أنابيب البترول بدائرة القسم.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط (5 أشخاص) حال محاولتهم سرقة كمية من المواد البترولية من خلال تركيب محبس على أحد الخطوط التابعة للشركة المشار إليها بالمنطقة الجبلية بطريق القطامية القديم بدائرة القسم وبحوزتهم (سيارتين فنطاس محملين بالمواد البترولية "السولار" بإجمالى حمولة 35 طن)، وكذا (2 فرد خرطوش).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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