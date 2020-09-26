بالتزامن مع ذكرى ميلادها.."الفجر الفني" ينشر اسكتش نادر لثريا حلمي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ولدت في مثل هذا اليوم 26 سبتمبر الفنانة ثريا حلمين والتي لقبت بملمة المونولوجهات، حيث قدمت 300 مونولوج وانتمت لعائلة فنية.

لقبت الفنانة ثريا حلمي أيضا بـ"الطفلة المعجزة"، حيث قدمت في طفولتها عدد كبير من المونولوجهات التي لاقت إعجاب عددا كبيرا من الجماهير ورسخت في قلوبهم وعقولهم.

وبالتزامن مع ذكرى ميلادها، ينشر "الفجر الفني" صور نادرة من اسكتش مع الفنان صفا جميل "نوفل" ويصف الإسكتش تقديمه لها للزواج وعدم موافقتها ولكن توافق والدتها على خطبتها من هذا الشخص.
بالتزامن مع ذكرى ميلادها.."الفجر الفني" ينشر اسكتش نادر لثريا حلمي
بالتزامن مع ذكرى ميلادها.."الفجر الفني" ينشر اسكتش نادر لثريا حلمي
بالتزامن مع ذكرى ميلادها.."الفجر الفني" ينشر اسكتش نادر لثريا حلمي
بالتزامن مع ذكرى ميلادها.."الفجر الفني" ينشر اسكتش نادر لثريا حلمي
بالتزامن مع ذكرى ميلادها.."الفجر الفني" ينشر اسكتش نادر لثريا حلمي
بالتزامن مع ذكرى ميلادها.."الفجر الفني" ينشر اسكتش نادر لثريا حلمي

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