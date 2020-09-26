انهيار بصادرات الصناعات الدفاعية في تركيا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
Advertisements

أظهرت أحدث الأرقام الخاصة بالصادرات التركية تراجعًا حادًا في مبيعات صادرات الدفاع والفضاء في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأغسطس من العام الجاري .. وفق “العين“.

 

وطبقًا للأرقام الصادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TIM)، تراجعت صادرات الصناعات الدفاعية التركية بنسبة 26.1% بين يناير وأغسطس لعام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة "كوفيد-19".

 

وقال موقع "نورديك مونيتور" السويدي إن قيمة الليرة تراجعت، ويواجه الاقتصاد انتكاسة، فيما مثلت الجائحة تحديًا غير متوقف لقطاع الدفاع التركي.

 

وعلاوة على ذلك، تعرض الاقتصاد التركي لأزمة عملة، وتتزايد معدلات التضخم والبطالة، فبينما كان يتم تداول الدولار عند 1.7 مقابل الليرة، أصبح الدولار اليوم يساوي 7.5 ليرة.

 

في السنوات الماضية، حقق قطاع صناعة الدفاع التركي تقدمًا مهمًا، غير أنه يواجه عدة تحديات هذا العام؛ فبالإضافة إلى الجائحة والمشاكل المالية، لا يمكن للحكومة الحصول على أنظمة فرعية خارجية لتجهيز منصاتها؛ بسبب حظر الأسلحة الذي تفرضه بعض الدول الغربية وعمالقة الدفاع.

 

وطبقًا لأرقام جمعية المصدرين الأتراك، شهد إجمالي صادرات الأسلحة لقطاع الدفاع والفضاء التركي هبوطًا حادًا ليصل إلى 1.239 مليون دولار، فيما كان 1.677 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

 

وبالرغم من هذه الأرقام الصادرة حديثًا، نشرت الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية، عبر حسابها على الشبكات الاجتماعية، رسم بياني (إنفوجراف) تزعم فيه أن صادرات صناعات الدفاع ستتخطى 3 مليارات دولار خلال 2020.

 

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن عدة دول، من بينها: فرنسا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، وجمهورية التشيك، وهولندا، وإسبانيا، ألمانيا، فرضت حظر أسلحة على الحكومة التركية بعد دخول قواتها سوريا للهجوم على الأكراد في أكتوبر الأول عام 2019.

 

كما وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في 14 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على الحد من صادرات السلاح إلى أنقرة.

 

وتعتبر جمعية المصدرين الأتراك مظلة المصدرين الأتراك، بتمثيلها أكثر من 95 ألف مصدر في 27 قطاع و61 رابطة تصدير، وأسستها الحكومة عام 1993.

 

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد أدمج مصنعي الأسلحة والوكالات الحكومية تحت سيطرته المباشرة، واستخدم المجموعة الصناعية العسكرية للحفاظ على حكمه وتمويله.

أخبار تهمك

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ ساعتين

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 18 ساعة

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

منذ حوالي 5 ساعات

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ حوالي 6 ساعات

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ نصف ساعة

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

تعرف على مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لضم نجم الفريق

منذ ساعتين

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الكشف عن حقيقة دعم وليد سليمان لمدرب الأهلي المحتمل

منذ ساعة

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

06:29 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

05:59 م

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»