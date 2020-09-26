محافظة المنيا يشهد أعمال تدريب المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

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شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صباح اليوم السبت، اعمال التدريب الذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع محافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019.



جاء ذلك بحضور دكتور وائل فراج ممثل وزارة الهجرة ودكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة ودكتورة ايمان الشريف استشاري التدريب والتنمية البشرية بالمحافظة، حيث يستهدف التدريب على مدار يومين 400 رائدة ريفية و162 شاب وفتاة.



أوضح محافظ المنيا، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أطلق مبادرة "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، والعمل على إبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.





وأضاف المحافظ أن الرائدات الريفيات بما يمتلكه من خبرات وعلاقات داخل القري عليهم دور كبير في حمل تلك الأمانة ونشر التوعية تجاه تلك القضية الهامة، بالتوازي مع توفير بدائل للعمل الحر، من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للأهالي داخل تلك القرى، حيث تعمل المحافظة من خلال عدة مبادرات أطلقتها على توفير مشاريع خاصة للاهالي تدر دخلا لهم وتكون مصدر للرزق وذلك من خلال قروض برنامج "مشروعك “ وصندوق التنمية المحلية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.





وأكد المحافظ استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلا: نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية"" وأكدت دكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، أن الرائدات الريفيات هم الذراع الأهم في تنفيذ تلك المبادرة للوصول للاهالي في القري، من خلال حملات طرق الأبواب، ومؤكدة دعم المجلس لهذه المبادرة الهامة، وتوظيف كافة جهود وإمكانات المجلس لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.



من جانبها أوضحت دكتورة ايمان الشريف استشاري التدريب والتنمية البشرية بالمحافظة، أن التدريب موجه للرائدات الريفيات والشباب في 19 قرية هي القري الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ليصبحوا سفراء لنقل الوعي والتثقيف لقراهم، ويتضمن التدريب رؤية ورسالة وأهداف توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعريف على سبل الهجرة الآمنة التي تضمن كافة الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.