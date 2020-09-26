إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم بوادي النطرون (أسماء)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادثين متفرقين بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتبن نقل بالطريق الصحراوي الكيلو 150 اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي، لعمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

والمصابون هم كلا من "محمود ابراهيم عبد الرازق" ٣٧ سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "كرم السيد عبد الكريم" ٣٧ سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح بفروة الرأس، "محمد منصور السقا" ٤٥ سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "شرف محمد شاكر" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "رمضان السيد عبد الكريم" ٣٥ سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمد صبحي محمد" ٣٥ سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمد رجب السيد" ٢٥ سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجميعهم مقيمين بمركز أبوالمطامير.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الكيلو ١١٧ اتجاه الإسكندرية، أسفر عن إصابة عدد 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كلا من، "ناهد هندي احمد" ٥٢ سنه، مقيك بالقاهرة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "احمد طارق محمود" ٢٥ سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "ثروت سعيد عبده" ٢٧ سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "احمد سعيد عبده" ٢٠ سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "هدي عبد الودود عبدالله" ٦٩ سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجميعهم مقيمين بالإسكندرية.

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