"المصل واللقاح" توجه نصيحة للمواطنين بشأن لقاح الإنفلونزا الموسمية (فيديو)

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.







وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.







وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن فصل الشتاء هذا العام يعتبر تحدي كبير لانتشار عدد من الفيروسات التنفسيية إلى جانب التخوف من حدوث موجة ثانية من فيرس كورونا.وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حياتك بالألوان" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك فرق بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، حيث يعتبر الارتفاع البسيط في درجات الحرارة، ووجود احتقان خفيف في الحلق من أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.ونصح المواطنين وخاصة كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية لتجنب أو تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد، مشددا على ضرورة تغذية الأطفال بصورة جيدة لتقوية جهاز المناعة وذلك بتناول الغذاء الصحي السليم كتناول عسل النحل والخضروات والبروتين والفواكه.ولفت إلى أنه يفضل تناول مصل الإنفلونزا الموسمية في هيئة المصل واللقاح لاستشار الطبيب قبل أخذه.