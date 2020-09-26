"المصل واللقاح" توجه نصيحة للمواطنين بشأن لقاح الإنفلونزا الموسمية (فيديو)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن فصل الشتاء هذا العام يعتبر تحدي كبير لانتشار عدد من الفيروسات التنفسيية إلى جانب التخوف من حدوث موجة ثانية من فيرس كورونا.

وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حياتك بالألوان" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك فرق بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، حيث يعتبر الارتفاع البسيط في درجات الحرارة، ووجود احتقان خفيف في الحلق من أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

ونصح المواطنين وخاصة كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية لتجنب أو تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد، مشددا على ضرورة تغذية الأطفال بصورة جيدة لتقوية جهاز المناعة وذلك بتناول الغذاء الصحي السليم كتناول عسل النحل والخضروات والبروتين والفواكه.

ولفت إلى أنه يفضل تناول مصل الإنفلونزا الموسمية في هيئة المصل واللقاح لاستشار الطبيب قبل أخذه.


إقرأ أيضا.. 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة دعم وليد سليمان لمدرب الأهلي المحتمل

منذ أقل من ساعة

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعة

تعرف على مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

منذ ساعة و 22 دقيقة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ ساعتين

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 5 ساعات

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ أقل من نصف ساعة

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

05:59 م

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

06:29 م

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»