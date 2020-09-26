تعرف علي موعد صلاة جنازة وعزاء المنتصر بالله!

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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اعلن دكتور اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة للفنان الراحل المنتصر بالله يوم الأحد ٢٧ /٩
في تمام الساعه ١ ظهرا بكنيسة الشهيد ابو سيفين بالمهندسين وتستقبل الاسره العزاء يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٨/٢٩
من الساعه ٦ مساءا الي الساعه ١٠ بكنيسه السيده العذراء -المرعشلي بالزمالك.



توفي الفنان المنتصر بالله، صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.



بدأ المنتصر بالله، مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.

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