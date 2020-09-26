زراعة الفيوم: بدء موسم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء بناحية هوارة المقطع

Advertisements





أعلن الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم عن بدء موسم حصاد الذرة الشامية، وذلك بحصاد أول حقل إرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء



وأضاف وكيل الوزارة أن الذرة الشامية حقل مشاهدات أبيض منزرع اربعه أصناف هجين فردى ١٠؛ ١٢٨؛ ١٣١؛ ١٣٢ بمركز الفيوم ناحية هواره المقطع حوض شريف باسم المزارع حمدي سيد عبدالحميد

بحضور الأستاذ الدكتور أيمن أحمد عبد المطلب رئيس الفريق العلمى للحملة القومية للنهوض بَمحصول الذره الشاميه بالفيوم وبحضور المهندس طه داهش أخصائي المحصول بالمديرية والمهندس زاينهم عاشور أخصائي الإرشاد والمهندس شعبان ابو النيل أخصائي المركز والمهندس عبد التواب جابر، أخصائي العينات والمحصول مبشر بالخير.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و" 15335 " ورقم الواتساب " 01553105105 ".

