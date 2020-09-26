زراعة الفيوم: بدء موسم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء بناحية هوارة المقطع

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements


أعلن الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم عن بدء موسم حصاد الذرة الشامية، وذلك بحصاد أول حقل إرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء

وأضاف وكيل الوزارة أن الذرة الشامية حقل مشاهدات أبيض منزرع اربعه أصناف هجين فردى ١٠؛ ١٢٨؛ ١٣١؛ ١٣٢ بمركز الفيوم ناحية هواره المقطع حوض شريف باسم المزارع حمدي سيد عبدالحميد
بحضور الأستاذ الدكتور أيمن أحمد عبد المطلب رئيس الفريق العلمى للحملة القومية للنهوض بَمحصول الذره الشاميه بالفيوم وبحضور المهندس طه داهش أخصائي المحصول بالمديرية والمهندس زاينهم عاشور أخصائي الإرشاد والمهندس شعبان ابو النيل أخصائي المركز والمهندس عبد التواب جابر، أخصائي العينات والمحصول مبشر بالخير.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و" 15335 " ورقم الواتساب " 01553105105 ".
زراعة الفيوم: بدء موسم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء بناحية هوارة المقطع
زراعة الفيوم: بدء موسم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء بناحية هوارة المقطع
زراعة الفيوم: بدء موسم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء بناحية هوارة المقطع
زراعة الفيوم: بدء موسم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء بناحية هوارة المقطع
زراعة الفيوم: بدء موسم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء بناحية هوارة المقطع
زراعة الفيوم: بدء موسم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء بناحية هوارة المقطع
زراعة الفيوم: بدء موسم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء بناحية هوارة المقطع
زراعة الفيوم: بدء موسم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء بناحية هوارة المقطع
زراعة الفيوم: بدء موسم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء بناحية هوارة المقطع
زراعة الفيوم: بدء موسم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية البيضاء بناحية هوارة المقطع

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 5 ساعات

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

منذ أقل من ساعة

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لضم نجم الفريق

منذ ساعتين

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

الكشف عن حقيقة دعم وليد سليمان لمدرب الأهلي المحتمل

منذ أقل من ساعة

تعرف على مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

منذ ساعة و 23 دقيقة

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ حوالي 6 ساعات

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ نصف ساعة

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 18 ساعة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

05:59 م

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

06:29 م

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»